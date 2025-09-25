الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد بقتل نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على رجل لتهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

‬‬وذكرت الشرطة أنه قبيل بدء عطلة رأس السنة اليهودية الجديدة مساء يوم الاثنين، دخل رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة كريات جات الجنوبية إلى مركز الشرطة المحلية قائلا إنه سيغتال نتنياهو.

وأضافت: «المشتبه به قال للضباط إنه يعتزم شراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وجرى اعتقال الرجل ومن المتوقع أن تصدر بحقه لائحة اتهام اليوم. وتهدف الشرطة إلى إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يفقد الدعم الشعبي، بسبب الحرب على غزة المستمرة منذ قرابة عامين، والتي أثارت مخاوف من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة على الصعيد العالمي.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 شهيدًا و216 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 65 ألفًا و427 شهيدًا، و167 ألفًا و376 إصابة.