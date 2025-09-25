مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يكثف غاراته على مخيم النصيرات ومناطق شمال غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مخيم النصيرات، إن الجيش الإسرائيلي كثّف غاراته الجوية على المخيم صباح اليوم، مستهدفًا مربعًا سكنيًا في محيط منطقة السوسي، مشيرًا إلى أن المسجد هناك كان قد دُمر في الأسبوع الأول من الحرب، كما تعرضت المنازل المحيطة به لغارات سابقة.

وأوضح خلال رسالته على الهواء، أن التصعيد طال تحديدًا «بلوك 7» والمناطق الشمالية من المخيم، ما أدى إلى عزل مناطق واسعة، أبرزها الشاطئ الشمالي، ومنطقتا القوقا والقدس المفتوحة، التي لم يعد بوسع المواطنين الوصول إليها، نظرًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي النارية عليها.

وأشار أبو كويك، إلى تمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية عند الأطراف الشمالية الشرقية لمخيم الشاطئ، في حين تواصل طائرات الاستطلاع من نوع «كواد كوبتر» التحليق والسيطرة النارية على معظم أزقة وحارات المخيم.

ونوه أن الوجود المدني في الشاطئ يقتصر حاليًا على أطرافه الجنوبية، والتي باتت بمثابة «المخرج الوحيد» المتبقي لسكان المخيم باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية، وصولًا إلى شارع الرشيد، أو التوجه نحو أقصى جنوب القطاع ثم التحرك شرقًا نحو شارع الشفاء.

وأضاف أن شارع الشفاء أصبح بدوره منطقة خطرة، تنتشر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، وصولًا إلى مفرق بهلول وحي الشيخ رضوان، حيث تسيطر القوات على الأطراف الشمالية لشارع الجلاء، وتمتد هذه السيطرة جنوبًا حتى مفرق الغفري، في مناطق باتت شبه خالية من السكان بفعل السيطرة الجوية والاستهداف المباشر بالطائرات المسيّرة.