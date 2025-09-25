حكومة سلوفينيا تفرض حظر سفر على نتنياهو

أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الشئون الخارجية والأوروبية نيفا غراشيتش، اتخاذ حكومة سلوفينيا إجراء بحظر السفر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي القرار بعد أشهر من منع سلوفينيا وزيري الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتنياهو متهم بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مستشهدة بأوامر الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في 19 يوليو 2024 إلى أن العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت أن «الحكومة بهذا القرار، تُوجّه رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي».

Državna sekretarka @MZEZ_RS Neva Grašič:

Vlada je danes sprejela ukrep proti Benjaminu Netanjahuju, predsedniku vlade države Izrael, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma.



Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve… pic.twitter.com/coBH2n2TJv — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 25, 2025

وقبل أيام، قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، إن الصور الصادمة للأطفال الذين يموتون جوعا في غزة تمثل نتيجة مباشرة لخيارات متعمدة، مؤكدة أن «الكارثة الإنسانية في القطاع من صنع الإنسان وليست كارثة طبيعية».

وجاءت تصريحات فاجون خلال كلمتها في المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» الذي عُقد الإثنين، برعاية الأمم المتحدة وبقيادة فرنسا والسعودية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ما يجري في غزة يرقى إلى تعريف القانون الدولي لـ«الإبادة الجماعية»، لافتة إلى أن حل الدولتين المستدام هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضافت: «لا يمكن للسلام أن يتحقق من دون إدارة فلسطينية شرعية وفعالة، وهو ما يتطلب دعما دوليا وإصلاحات داخلية، محذرة من أه عندما تحل القوة محل القانون، لا يُنتج عن ذلك أمنا، بل عدم استقرار وتطرفا يمتد لأجيال».