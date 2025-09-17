تجديد حبس سائق قتل شاب بـ«مفك» في التجمع 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة تجديد حبس سائق ميكروباص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب بأداة حادة "مفك".

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية "عبد الرحمن" وسائق ميكروباص بسبب تعدي الأخير على سيدة لفظيًا بعد رفضه طلبها بالعودة للخلف أثناء نزولها.

وتابعت التحقيقات، أن الضحية تدخل للدفاع عن السيدة، فتطورت المشادة لمشاجرة أسفرت عن مقتل الشاب متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة بأداة حادة "مفك"، بينما أُصيب المتهم بجرح قطعي في الرأس.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب وسائق ميكروباص ووجود مصاب ومتوفي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة المجني عليه "عبد الرحمن" طالب في العقد الثاني من عمره بعد إصابته بطعنة نافذة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مفك"، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.