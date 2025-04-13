وزير الخارجية السوري يعلن توجهه إلى الإمارات عبر منصة إكس

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، عن توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الشيباني في منشوره عبر حسابه على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".



وتأتي هذه الزيارة في ظل جهود عربية لإعادة بناء الجسور مع سوريا بعد سنوات من العزلة السياسية، وتشير إلى رغبة متبادلة في تفعيل التعاون الثنائي في ملفات متعددة تشمل الاقتصاد، والاستثمار، وإعادة الإعمار.