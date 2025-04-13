وفاة شخص فى ظروف غامضة بمنزله في بورسعيد

توفي شخص بمنزله بمحافظة بورسعيد فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء تامر السمري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، بلاغا يفيد بوفاة "هاني و."، 47 عاما، وأفاد الكشف الظاهرى للجسم وجود كدمة حادة بمنطقة الدماغ، ووفاته بمفرده في منزله بمنطقة مساكن شباب الخريجين بنطاق حى الزهور.



و الجثة بمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإعداد تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثمان، وتحريات المباحث الجنائية حول ملابسات واقعة الوفاة، لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، وجار استكمال الإجراءات القانونية.