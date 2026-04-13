ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 2089 شهيدا منذ 2 مارس

أعلنت الصحة اللبنانية، الإثنين، استشهاد 34 شخصا و174 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2089 شهيدا و6 آلاف و762 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن "34 شخصا استشهدوا وأصيب 174 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة".

وأضافت أن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 مارس ارتفع إلى 2089 شهيدا والجرحى إلى 6762".

وأوضحت أنه "من بين الشهداء 166 طفلا و252 امرأة، ومن بين الجرحى 648 طفلا و1132 نساء"، بحسب البيان.

وفجر الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان الذي وسعت إسرائيل عدوانها عليه في 2 مارس، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على لبنان، أول أيام الهدنة في 8 ابريل، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في ذلك اليوم عن 357 شهيدا و1223 جريحا على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.