اتفاق مبدئي بين ليبيا والجزائر على استئناف الشحن الجوي ورحلات الطيران

وقعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقية مبدئية للنقل الجوي (الشحن) مع الوكالة الوطنية للطيران المدني الجزائري، إلى جانب مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف لنحو 10 سنوات.

جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان الاثنين.

وذكر البيان أن "مصلحة الطيران المدني الليبية وقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها الجزائرية وذلك بمقر الوكالة الوطنية للطيران المدني في الجزائر".

وأضاف أنه تم "توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين".

وتنص المذكرة، حسب البيان الليبي، على "دخولها حيز التنفيذ فور استكمال التوقيع الرسمي من قبل سلطات الطيران المدني في ليبيا والجزائر".

و تتيح الاتفاقية "لكل شركة طيران معينة من كلا البلدين تشغيل 14 رحلة ركاب أسبوعيا بالإضافة إلى تشغيل رحلات مخصصة للشحن الجوي".

وأوضحت الوزارة الليبية أن "هذه الخطوة تعد دفعة مهمة لقطاع النقل الجوي في ليبيا نظرا لارتباطها بشبكة الرحلات الدولية عبر مطار هواري بومدين الدولي إلى جانب دورها في تعزيز الحركة الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري وتسهيل تنقل المسافرين بين البلدين".

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر وليبيا منذ عام 2016 لأسباب أمنية وتشغيلية في ليبيا، إلا أن مفاوضات استئناف الرحلات كانت تجري من وقت لآخر.