الذهب يرتفع عالميا بدعم آمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة

ارتفع الذهب عالميا، اليوم الخميس، بدعم آمال في أن الفدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1817.40 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم"، لكنه أضاف أن الاتحادي يؤكد أن التضخم سيكون مؤقتا بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

هذا وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل، ما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم. ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9% إلى 2881.61 دولار للأونصة. وهبطت الفضة 0.5% إلى 26.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1211.87 دولار.