خلو الشواطئ والحدائق والمنتزهات بكفر الشيخ من المواطنين في أول أيام عيد الفطر

خلت الشواطئ والحدائق والمنتزهات في كفر الشيخ، من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.

وشدد جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدم السماحي التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.