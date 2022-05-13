ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما على خلفية العقوبات الدولية على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي اليوم أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 8ر17% وهو أقل قليلا من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانت 18%. وبلغ معدل التضخم الرئيسي الذي يستبعد المكونات الأشد تقلبا مثل الوقود والغذاء 4ر20%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه قال البنك المركزي الروسي خلال الأسبوع الحالي إن التضخم عند وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بالفعل على أساس تسلسلي مع استعادة الروبل الروسي خسائره السابقة أمام الدولار وتراجع عمليات الشراء المحموم التي حدثت في الأسواق الروسية في الأيام الأولى للحرب الأوكرانية وبدء فرض العقوبات الغربية خلال مارس الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم في روسيا 6ر1% خلال أبريل الماضي وهو ما يقل كثيرا عن المعدل الشهري خلال مارس الماضي وكان 6ر7%.

وكان البنك المركزي الروسي قد ألغى الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة التي أقرها لدعم الروبل في مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وتم خفض الفائدة الرئيسية إلى 14% مقابل 17% في نهاية أبريل الماضي للمساعدة في تخفيف حدة الانكماش الاقتصادي الحالي. وتراجعت مبيعات السيارات في روسيا خلال الشهر الماضي بنحو 80% سنويا بحسب تقرير نشر في وقت سابق من اليوم.

كما يتوقع البنك المركزي ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام الحالي ككل بما بين 18 و23%.