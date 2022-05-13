البابا تواضروس ناعيًا رئيس الإمارات: نذكر دعمه المستمر لوجود الكنيسة القبطية في بلاده

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الإمارات وكان خير خلف لخير سلف.

وأعرب البابا، عن مشاطرته شعب دولة الإمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة الأحزان في وفاة هذا القائد، ذاكرين المواقف التاريخية للإمارات في مساندة مصر دائمًا وبالأخص خلال الأوقات الصعبة.

وأكد: "سنظل دومًا نذكر لسموه بكل التقدير دعمه المستمر لوجود وعمل الكنيسة القبطية في الإمارات، لخدمة أبنائها المقيمين هناك".

وتقدم البابا، بخالص العزاء للأشقاء الإماراتيين، متمنيًا لهم استكمالًا لمسيرة النمو والتقدم احتذاءً بخطى الراحل الكبير.