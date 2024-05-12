جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير أكثر من 150 هدفا في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدمير أكثر من 150 هدفا في قطاع غزة خلال يوم واحد.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه تدمير ما يزيد على 150 هدفا تابعا للمقاومة الفلسطينية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إن «الجيش الإسرائيلي يحارب في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما بين الجنوب في مدينة رفح والشمال في جباليا».

ووسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على عدة محاور في القطاع، وقال إنه قرر العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان، بعد محاولات حركة المقاومة حماس استعادة قدراتها هناك.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل، منذ الخميس، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى (جنوبي مدينة غزة) وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى إضافة لدمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن استهداف 4 دبابات إسرائيلية في مخيم جباليا، في ظل استمرار الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال شمال القطاع المحاصر.

وقالت في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، إن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي «الياسين 105» خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا.

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفوا دبابة «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» شرق المخيم، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا كذلك من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة «ميركافا» شرق المخيم الواقع شمال قطاع غزة.

وأكدت قبل قليل، نجاح عناصرها في دك قوات الاحتلال المتوغلة قرب موقع المبحوح شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.