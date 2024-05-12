القسام تبث مشاهد لدك قوات الاحتلال المتوغلة شمالي غزة بقذائف هاون

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لدكّ قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون.

كتائب القسام: مشاهد من دكّ قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/hyb3TAwOsn — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) May 12, 2024

وعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي لشن غارات وتوغل في حي الزيتون شمالي القطاع، بدعوى أنها لاحظت أن حركة حماس أخذت تستعيد قواها في تلك المناطق.

وأعلنت القسام، على مدار اليوم الأحد، تنفيذ العمليات من العمليات ضد قوات الاحتلال، بينها تنفيذ عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105.

وبعد هروب جنود الاحتلال المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقًا؛ تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، كما ورد في بيان للكتائب.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

في عملية وصفتها بالمركبة، قالت القسام إنها فجّرت عبوة رعدية بقوة إسرائيلية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، وتوقع القوة بين قتيل وجريح.