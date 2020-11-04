المستشار الألماني يطالب بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أول مكالمة بعد 6 أسابيع

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال محادثة هاتفية استمرت 75 دقيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم إن شولتس دعا أيضا إلى تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.

وبحسب المتحدث، رفض شولتس خلال المحادثة اتهام روسيا بأن النازية منتشرة على نطاق واسع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن بوتين أشار خلال حديثه مع شولتس إلى "الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي من قبل مقاتلين يعتنقون الأيديولوجية النازية".

وسعت روسيا مرارا إلى تبرير حربها ضد أوكرانيا من خلال الادعاء بأن هدفها هو "نزع النازية" من جارتها، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء.

وقال هيبشترايت إن الزعيمين تحدثا أيضا عن الضغط الذي تتعرض له الإمدادات الغذائية العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أحد أهم مصدري القمح في العالم، وأضاف: "المستشار أكد أن لروسيا مسؤولية خاصة هنا".

وذكر الكرملين أن بوتين قدم خلال المكالمة معلومات "مفصلة" عن أهداف روسيا في أوكرانيا، مع التركيز على أهدافها الإنسانية. وتم الاتفاق على استمرار النقاش "عبر قنوات مختلفة".

وكانت المكالمة الهاتفية التي أجريت صباح اليوم هي أول محادثة بين الزعيمين منذ أكثر من ستة أسابيع.

وأبلغ شولتس نوابا في البرلمان الألماني بخططه للاتصال ببوتين في وقت سابق اليوم الجمعة، وفقا لما ذكره مشاركون في جلسة للجنة شؤون الدفاع في البرلمان حول إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا.

وتحدث شولتس إلى بوتين عبر الهاتف عدة مرات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وكانت آخر مكالمة لهما في 30 آذار/مارس الماضي. وبعدها بأيام ظهرت أنباء عن مذبحة في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

ولم يتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة ببوتين. ومع ذلك، تحدثا مرة أخرى عبر الهاتف في 3 أيار/مايو الجاري، بعدما زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوتين في موسكو في نيسان/أبريل الماضي في محاولة لتهدئة النزاع.