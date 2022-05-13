وزير الزراعة الأوكراني يقترح استخدام الموانئ غير المستغلة في البلطيق لتصدير الحبوب

اقترح وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي اليوم الجمعة، استخدام الموانئ غير المستغلة في دول البلطيق لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم.



وجاء اقتراح زولسكي جاء خلال اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) في مؤتمرهم المنعقد حاليا في مدينة شتوتجارت الألمانية، لبحث المشكلة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.



وأعرب زولسكي في مستهل الاجتماع عن مخاوفه أن تتكبد بلاده "خسائر فادحة" في حصاد القمح هذا العام بسبب الحرب الروسية.



وقال زولسكي: "الوضع بالنسبة للذرة أفضل قليلا... الوضع بالتأكيد ليس سهلا".



وذكر الوزير أن بلاده تحتاج أيضا إلى الدعم فيما يتعلق بنقل الحبوب، وقال: "لا يمكننا القيام بالمهمة بمفردنا".



واتهم وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير روسيا خلال الاجتماع باستخدام الجوع كسلاح من خلال منع تصدير القمح من أوكرانيا عبر إغلاق الموانئ.



وقال أوزدمير إن أوديسا حاليا آخر ميناء بحري مفتوح في أوكرانيا و"يجب ألا يسقط"، مضيفا أنه يُجرى حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائه البحث عن طرق نقل بديلة للحبوب الأوكرانية - عن طريق البر أو السكك الحديدية أو عبر نهر الدانوب.



وفي المقابل، أكد الوزير أن كل هذا لن يكون قادرا أن يحل محل الطرق البحرية بالكامل، وقال: "يجب أن تكون الطرق البحرية مفتوحة"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا حتى يمكنها رفع الحصار الروسي.



تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تقليديا مُصدّر كبير للقمح. وبسبب الحرب توترت أسواق الحبوب في جميع أنحاء العالم، وأخذت الأسعار في الارتفاع.