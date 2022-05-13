شركة روسية تقرر وقف توريد الكهرباء إلى فنلندا

أعلنت شركة روسية تصدر الكهرباء إلى فنلندا وقف توريد الكهرباء إلى تلك الدولة وهو ما يزيد المخاوف من استخدام روسيا لإمدادات الطاقة في معاقبة الدول المعارضة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وقالت شركة راو نورديك الروسية الموجود مقرها في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الجمعة إنه لن تصل أي إمدادات كهرباء من روسيا إلى فنلندا اعتبارا من الغد بدعوى عدم سداد الجانب الفنلندية قيمة مشترياته من الكهرباء الروسية.



وأضافت الشركة في بيان "لذلك اضطرنا إلى وقف استيراد الكهرباء اعتبارا من 14 مايو" الحالي.



وتصف راو نورديك نفسها بأنها واحدة من الشركات الرئيسية المستوردة للكهرباء الروسية في الدول الاسكندنافية، وهي جزء من شركة إنتر راو أكبر شركة روسية تعمل في مجال تصدير واستيراد الطاقة.



يتزامن وقف تصدير الكهرباء الروسية إلى فنلندا مع قرب صدور قرار الحزب الحاكم الفنلندي بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وهو الموضوع الأشد إلحاحا في فنلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر تقريبا.



وتعتبر فنلندا أهم سوق تصدير لشركة إنتر راو حيث اشترت فنلندا منها في العام الماضي 2ر8 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء من إجمالي صادرات الشركة التي بلغت 77ر21 مليار كيلووات/ساعة.



وفي نيسان/أبريل الماضي أعلنت شركة فينجريد الفنلندية المشغلة لشبكة خطوط الكهرباء في البلاد اعتزامها تقليل وارداتها من الكهرباء الروسية بسبب الأوضاع الدولية.