خبير بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يكون مثل «الغزو الفضائي»

انتقد الخبير البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي، ستيوارت راسل، الحكومة البريطانية قائلا إنها لا تفعل ما يكفي للحماية من مخاطر محو "الآلة فائقة الذكاء" للبشرية، مشبها الذكاء الاصطناعي بأنه قد يكون مثل "الغزو الفضائي".



وقال البروفيسور راسل خلال مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، إنه محبط من دفع الحكومة بحجج تؤيد نهج متساهل تجاه تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي، بالرغم من استنتاج مسؤولين أن منتجاته قد تشكل تهديدا وجوديا".



وإلى جانب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومؤسس أبل المشارك ستيف وزنياك، وقع راسل مؤخرا على خطاب مفتوح حذر من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي "محتجزة في سباق خارج عن السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية قوية لا يمكن لا أحد، ولا حتى مصنعيهم، فهم أو توقف أو التحكم فيها بشكل موثوق".



وقال راسل إن قدرات "شات جي بي تي" – وهو روبوت محادثة تمكن من اجتيار امتحانات، وكتابة شيفرات حاسوبية – فاق توقعاته.



وتابع أنه بالنظر إلى وتيرة التقدم، حان الوقت "لالتقاط أنفاسنا" والتفكير بشأن الضوابط اللازمة لمنع إطلاق ذكاء اصطناعي لا يمكن السيطرة عليه.



وأضاف: "لقد أحرزنا تقدما دون توقع ذلك"، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يشكل نظام مشابه لـ"شات جي بي تي" جزءا من آلة فائقة الذكاء تقاوم أي محاولة للتحكم فيها.



وتابع: "كيف يمكن الحفاظ على سلطة على كيانات أقوى منك – للأبد؟ إن لم يكن لديك إجابة، إذا توقف عن إجراء أبحاثك. الأمر بهذه البساطة. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك: إذا لم نسيطر على حضارتنا، فليس لدينا رأي فيما إذا كنا سنستمر في الوجود".



من جهته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "ندرك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر قوة، وستخلق تحديات ومخاطر ولهذا تتضمن استراتيجية التكنولوجيا الدولية التزاما عاما ببدء حوار عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.



وأضاف: "سنحتاج للعمل والتكيف مع الطريقة التي ننظم بها تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تلعب دورا حيويا على نحو متزايد في اقتصادنا ومجتمعنا، والنهج التعاوني مع الخبراء يعتبر أمرا جوهريا في التصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي".



وقال راسل إنه كثيرا ما يسأل عن الوقت الذي يتوقع فيه رؤية ما يسمى بالذكاء العام الاصطناعي، وهو نظام قادر على أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان أدائها.



وأشار إلى أنه "حتى وقت قريب نسبيًا، كان يعتقد أن هذا الإنجاز كان على بعد عقود. الآن، هو غير متأكد".



وتابع: "لقد تقلص جدولي الزمني قليلا"، مشيرا إلى إنشاء الذكاء العام الاصطناعي – الذي شبهه بوصول حضارة فضائية متفوقة – يمكن رؤيته في غضون سنوات، بالرغم من أنه لازال يشعر بأن هذا غير محتمل.



يشار إلى أن راسل هو أستاذ في علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا، وزميل بكلية وادهام في أوكسفورد.



وعمل راسل لدى الأمم المتحدة لإنشاء نظام جديد لمراقبة معاهدة حظر التجارب النووية، كما شارك في تأليف كتاب جامعي واسع الانتشار عن الذكاء الاصطناعي.