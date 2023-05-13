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أظهرت لقطات مصورة، التقطتها كاميرات مثبتة، سقوط قذيفتي هاون قرب معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
وبيّنت اللقطات، لحظة سقوط القذيفتين في المعبر من دون أن يؤدي ذلك إلى تسجيل إصابات لكون المعبر مغلق من الأساس.
سقوط قذيفة هاون في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/VPLqStFwAC
— شجاعية (@shejae3a) May 13, 2023
وكان جيش الاحتلال، قد أفاد بأن المناطق الواقعة جنوبي إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة ردا على العدوان المتواصل من قِبل قوات الاحتلال.
وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.
وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.
سقوط قذيفة هاون في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/VPLqStFwAC
— شجاعية (@shejae3a) May 13, 2023
سقوط قذيفة هاون في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/VPLqStFwAC
وكان جيش الاحتلال، قد أفاد بأن المناطق الواقعة جنوبي إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة ردا على العدوان المتواصل من قِبل قوات الاحتلال.
وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.