 فيديو.. المقاومة الفلسطينية تقصف معبر بيت حانون بقذيفتي هاون - بوابة الشروق
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فيديو.. المقاومة الفلسطينية تقصف معبر بيت حانون بقذيفتي هاون

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 4:19 م

أظهرت لقطات مصورة، التقطتها كاميرات مثبتة، سقوط قذيفتي هاون قرب معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبيّنت اللقطات، لحظة سقوط القذيفتين في المعبر من دون أن يؤدي ذلك إلى تسجيل إصابات لكون المعبر مغلق من الأساس.

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