ذكرت دار الإفتاء، حكم نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دار الإفتاء، اليوم الجمعة، خلال منشور لها على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن بث ونشر "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولهم، إن كان مما يعاب اطلاع الغير عليه عرفا أو يستقبح كالعورات ونحو ذلك، فهو حرام شرعا، ومجرم قانونا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه.

وتابعت، أن كان مما يصح اطلاع الغير عليه، وكان نشره لمقصد صحيح كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير، فلا مانع منه شرعا، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك، وأن يكون الناشر له متخصصا فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس.