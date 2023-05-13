مسئول فلسطيني: تدمير 15 منزلا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ فجر الثلاثاء الماضي أدت إلى تدمير نحو 15 منزلا في مناطق مختلفة.

وصرح خلال مؤتمر صحفي عقده ( في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة: "حتى اللحظة دمر الاحتلال 15 منزلا بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة غير صالحة للسكن".

وأوضح أن "القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة بلغت قرابة 5 ملايين دولار".

وأشار إلى أن "القطاع الزراعي تعرض جراء العدوان لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار وذلك جراء منع تصدير ما يزيد عن ألف طن من المنتجات الزراعية وبفعل توقف الصيد وتعرض أراض زراعية للقصف".

وأدان معروف مواصلة إسرائيل إغلاقها "لمعابر قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، ما يمنع من دخول الاحتياجات والبضائع والأدوية فضلا عن منع خروج المرضى للعلاج بمستشفيات الضفة".

ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.