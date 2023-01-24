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خالد مرتجي: كولر من أعظم المدربين في تاريخ الأهلي ومصر

عمرو فهمي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 12:46 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 12:46 ص

يرى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الفوز أمام الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة خارج الأرض، يعود إلى تفوق لاعبي المارد الأحمر طوال المباراة.

وأضاف مرتجي في تصريحات تليفزيونية: "الفوز على الترجي في عقر داره دفعه معنوية قوية لتحقيق اللقب".

وتابع: "مارسيل كولر مدرب مميز وهناك حالة من الارتياح في البعثة من الأداء، والفوز بهذه النتيجة سوف تسهل مهمتنا في العودة ولكن لم نتأهل بعد".

واستطرد أمين صندوق النادي الأهلي: "الكرة ملهاش كبير والترجي فريق بطولات، وبالتالي نحتاج للتركيز في مباراة الإياب مع مساندة جمهور الأهلي الداعم الأول".

واختتم: "الثقة في كولر لم تهتز لحظة واحدة من جانب الإدارة عقب خماسية صن داونز، وهو من أعظم المدربين في تاريخ النادي، ومن أعظم المدربين في مصر".


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