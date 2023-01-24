خالد مرتجي: كولر من أعظم المدربين في تاريخ الأهلي ومصر

يرى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الفوز أمام الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة خارج الأرض، يعود إلى تفوق لاعبي المارد الأحمر طوال المباراة.
وأضاف مرتجي في تصريحات تليفزيونية: "الفوز على الترجي في عقر داره دفعه معنوية قوية لتحقيق اللقب".
وتابع: "مارسيل كولر مدرب مميز وهناك حالة من الارتياح في البعثة من الأداء، والفوز بهذه النتيجة سوف تسهل مهمتنا في العودة ولكن لم نتأهل بعد".
واستطرد أمين صندوق النادي الأهلي: "الكرة ملهاش كبير والترجي فريق بطولات، وبالتالي نحتاج للتركيز في مباراة الإياب مع مساندة جمهور الأهلي الداعم الأول".
واختتم: "الثقة في كولر لم تهتز لحظة واحدة من جانب الإدارة عقب خماسية صن داونز، وهو من أعظم المدربين في تاريخ النادي، ومن أعظم المدربين في مصر".