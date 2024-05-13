زياد بهاء الدين: مصر بحاجة لإلغاء التناقضات بين النظم الضريبية المطبقة

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن مصر ليست بحاجة إلى إقرار إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين وإنما بحاجة إلى إلغاء التناقضات بين النظم الضريبية المطبقة.

يأتي ذلك خلال مؤتمر بعنوان "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي"، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد أنه مع الاقتراب من مرور 3 سنوات على إصدار وثيقة ملكية الدولة والتي كان يركز ثلثها على تخارج الدولة من بعض القطاعات وثلثيها يركز على وضع مناخ تنافسي هناك فرصة لمراجعتها في ضوء المتغيرات التي حدثت مؤخرا على مستوي العالم.

وأضاف بهاء الدين، أن مصر بها أنماط متعددة من المناطق الصناعية، منها المناطق الصناعية الخاصة، والمناطق الصناعية في الصعيد لكن نحتاج الآن إلى جيل جديد من المناطق الصناعية، يقوم القطاع الخاص بترفيقه ويكون بها جيل جديد من الخدمات.