شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقامة «ريفيرا الشرق الأوسط في غزة»؛ سواء «ماتت أم لم تمت؛ لن تتم».

وقال خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» إن تنفيذ خطة إعمار غزة التي اعتمدتها الجامعة العربية يتطلب أولا وقف إطلاق النار، مشيرا إلى اشتراط الجانب الأمريكي لوقف إطلاق النار «تنحي حماس».

وأكد أن قرار تنحي حماس من عدمه يعود للشعب الفلسطيني، قائلا: «إذا كان التقييم الفلسطيني أن المصلحة الفلسطينية هي في تنحي حماس، فمن يقرر هذا الشعب الفلسطيني ومن يقرر ذلك أبناء حماس، وطرح حل آخر لتناول هذا الموضوع هذا ما أنصح به».

وحول إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، شدد أن «من سيدير غزة هو السلطة الفلسطينية المدعومة عربيا ودوليا بإمكانيات اقتصادية وأمنية»، مضيفا أن هذه السلطة «أجمعت عليها أوسلو والمجتمع الدولي، والموجودة لهم رئيس اسمه محمود عباس، وحكومة موجودة منذ الاعتراف بها سنة 1988».

وأشار إلى إنشاء الدولة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 51 صوتا 29 نوفمبر سنة 1947 عندما أقرت فكرة الدولتين، مضيفا أن «هذه الدولة قائمة قانونا منذ ما يقرب من 75 عاما، ولها علم ونشيد وطني وجيش وسلطة، وكل ما يحدث أن يأتي اعتراف من الولايات المتحدة، القوى الدولية الرئيسية التي ترفض هذا الاعتراف وتقاومه وتدعم إسرائيل».

وأكد أن «الإسرائيلي سيظل يقول لا حتى يفرض عليه نعم»، مؤكدا أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في مؤتمر يونيو المقبل، إن حدث «سيكون له تأثير كبير».