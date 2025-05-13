مستشفيات إيطاليا تستقبل 14 طفلا من قطاع غزة للعلاج

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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، استقبال 14 طفلا فلسطينيا من قطاع غزة مع مرافقيهم للعلاج في مستشفياتها.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أن عملية الإجلاء يتم تنسيقها من قبل إدارة الحماية المدنية بمساهمة من منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي ووزارتي الخارجية والصحة.

وغادرت طائرتان إلى إسرائيل لتأمين عملية الإجلاء، بحسب ما ذكر نفس المصدر.

وقال رئيس الحماية المدنية فابيو سيشيليانو، إن "الأطفال سيصلون إلى إيطاليا غدا مساء عبر مطارين مختلفين ومن هناك إلى مستشفيات مختلفة في سبعة أقاليم، ما يمثل التزاما لوجستيا معقدا".

ومنذ بداية الصراع استقبلت إيطاليا 350 شخصا من قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى نقص شديد في الغذاء والخدمات بجانب الدمار الهائل.

ووجه رئيس كتلة "حركة خمس نجوم" المعارضة في البرلمان فرانشيسكو سيلفستري اليوم انتقادات للحكومة اليمينية التي تقودها جورجا ميلوني بسبب موقفها من حرب غزة.

وقال سيلفستري في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز24" الإخبارية، "من المخجل أن حكومة ميلوني لا تنطق بكلمة واحدة في هذا الشأن".

وتابع النائب: "ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لارتكاب إبادة جماعية، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحو فلسطين".

وأشار سيلفستري إلى أن الحكومة، "ليست لديها الشجاعة لإدانة مجرم حرب أباد أكثر من 50 ألف إنسان”، فضلا عن أنه "يمنع المساعدات الغذائية عن المدنيين".

وخلص البرلماني المعارض إلى القول، إن الأمر يتعلق بـ”رسالة مروعة ترسل عن قيم الغرب".