حماس: اغتيال الاحتلال الصحفي حسن إصليح أثناء علاجه في مستشفى ناصر جريمة مزدوجة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة اغتيال جبانة بحق الصحفي الفلسطيني البطل حسن اصليح، باستهدافه المباشر أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، من إصابةٍ سابقة كان قد تعرّض لها جرّاء قصف صهيوني استهدف خيمة الصحفيين في خانيونس، في جريمة مزدوجة تعكس السادية الصهيونية، والإصرار الممنهج على تصفية الأصوات الحرة وكتم الحقيقة، دون أدنى اعتبار لأيّ قيمة إنسانية أو قانونية».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن «هذه الجريمة المركّبة، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، تعكس إفلاس الاحتلال أخلاقياً وإعلامياً، وتعري زيف دعاواه أمام العالم، وتؤكد أنه كيان قائم على الإرهاب والتصفية الجسدية لكل من يفضح جرائمه، وفي مقدمتهم الصحفيون».

وأكدت أن «استهداف الصحفيين لن يُخمد صوت الحقيقة، ولن يُرهب فرسان الكلمة والصورة الذين ينقلون للعالم رواية شعب فلسطين العادلة، ويفضحون بالصورة والكلمة فظائع الاحتلال وجرائمه المستمرة».

وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية إلى 215 صحفيًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة، في حصيلة تعكس حجم الاستهداف الممنهج والمتعمد للإعلام الفلسطيني، ضمن محاولات الاحتلال البائسة لكتم الحقيقة وكسر إرادة شعبنا الصامد.

وطالبت المجتمع الدولي، بكل هيئاته الأممية ومؤسساته الصحفية والحقوقية، بتحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وفرض عقوبات رادعة على هذا الكيان وقادته القتلة، وقطع كل أشكال العلاقات السياسية والإعلامية معه، باعتباره خطراً على حرية الصحافة والإنسانية جمعاء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصف مستشفى ناصر كان عملية اغتيال متعمدة، استهدفت الصحفي إصليح، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر في استهداف طيران الاحتلال خيمة كان يوجد فيها عدد من الصحفيين.

في المقابل، أدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف «مركز قيادة وسيطرة تابعة لحركة حماس داخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بأنشطة قتالية».



