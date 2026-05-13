رئيس جامعة طنطا يفتتح المعامل المتطورة ضمن مبادرة تميز المعلم

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، المعامل المتطورة، وذلك في إطار مبادرة "تميز المعلم " (TEI). ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لسلسلة من الإنجازات النوعية التي حققتها كلية التربية، وذلك بعد فوزها ضمن خمس جامعات مصرية فقط في المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة، وفقًا لمعايير دولية دقيقة.

وحضر الافتتاح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح هذه المعامل يعد نقلة نوعية في فلسفة إعداد المعلم بجامعة طنطا؛ ما يعكس التزام الجامعة بالمعايير العالمية في التعليم، مضيفًا أن مبادرة "تميز المعلم" تمثل ركيزة أساسية في رؤية الجامعة لدعم التوجهات الوطنية؛ حيث يعد المعلم مؤهلاً يمتلك مهارات رقمية والقدرة على التفكير الناقد وإدارة الصفوف الشاملة التي تدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بفعالية، مضيفًا أن الهدف هو ضمان استدامة هذا الأثر الأكاديمي من خلال دمج هذه المخرجات في اللوائح والبرامج الدراسية، لتظل جامعة طنطا منارةً لتطوير التعليم في مصر.

وتضمنت التجهيزات الجديدة أحدث الأجهزة والمعدات التي تهدف إلى رقمنة العملية التعليمية وتطوير مهارات "الطلاب المعلمين" بما يتوافق مع متطلبات اللائحة الجديدة وسوق العمل.

كما استعرضت الكلية خطتها التنفيذية للاستدامة، والتي تشمل إنشاء وحدة دائمة لمتابعة مبادرة "تميز المعلم" داخل الكلية، وتحديث المناهج لتشمل مهارات التفكير الناقد والتعليم الرقمي وإدارة الصف، وتطبيق استراتيجيات التصميم الشامل للتعلم (UDL) ونواتج التعلم المستهدفة (ILOs)، وتطوير برامج التربية الخاصة لإعداد خطط تعليمية فردية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.