وزير الدفاع الكوري الجنوبي: ندرس تقديم مساهمات مرحلية لمبادرة واشنطن لتأمين مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آان جيو باك"، اليوم الأربعاء، إنه أخبر نظيره الأمريكي أن سول ستدرس تقديم اسهامات مرحلية لمبادرة واشنطن لاستعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزير قال للصحفيين في سفارة كوريا الجنوبية بواشنطن إن سول أخبرت واشنطن أنها "ستشارك كعضو مسئول بالمجتمع الدولي وستدرس سبل المساهمة على مراحل"، كما تحدث عن تفاصيل مباحثاته مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في وزارة الدفاع مطلع هذا الأسبوع .

وأشار باك، إلى أن الإعلان عن الدعم وإرسال أفراد ومشاركة المعلومات وتوفير الأصول العسكرية تعد سبلا محتملة للمشاركة.

مع ذلك، قال الوزير، إن الجانبين لم يجريا مباحثات معمقة بشأن مشاركة مباشرة من جانب الجيش الكوري الجنوبي.