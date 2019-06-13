محمد رمضان يحتفل بتخطي 3 أغنيات لـ100 مليون مشاهدة

استطاع الفنان محمد رمضان كسر حاجز 100 مليون مشاهدة من خلال 3 من أغانيه المصورة علي طريقة الفيديو كليب ، وذلك عبر قناتة الرسمية علي موقع "يوتيوب".

حيث أحتلت المرتبة الأولي أغنية "مافيا" 123 مليون مشاهدة بعد 5 شهور من طرحها، وهي من كلمات الأغنية من كلمات إسلام شندي، وكانكا، ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتي، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هاني محروس.

وتأتي في المرتبة الثانية أغنية "نمبر وان"، وكان طرحه رمضان قبل 11 شهر، وتخطت أغنية "اللهو الخفي" الذي طرحه منذ شهر 103 مليون مشاهدة.

وحرص رمضان علي توجيه الشكر لجمهوره علي موقع "إنستجرام" وكتب: " ربنا يقدرني على اسعادكم وعقبال القادم".

كما يستعد رمضان لطرح فيديو كليب أغنية "بابا" قريبا، أغنية "بابا"، وهي من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في أول تعاون بينهما.



