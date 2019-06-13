الإسماعيلي يدخل في سباق التعاقد مع نجم نهضة بركان المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن صراع بين ناديي الزمالك والإسماعيلي، للحصول على خدمات عمر النمساوي، لاعب فريق نهضة بركان، والذي وصل مع فريقه لنهائي الكونفدرالية، قبل أن يخسره لصالح الزمالك.

وقال موقع "المنتخب" المغربي، بأن النمساوي محط أنظار بعض من الأندية المصرية وكذلك الخليجية، إذ يعتبر في الوقت الحالي هدفا لأندية خارج المغرب، خصوصا وأن عقده ينتهي خلال الشهر الجاري، ويحاو نهضة بركان خلال الأيام المقبلة تجديد عقد اللاعب كونه من الأعمدة الأساسية لدى الفريق المغربي.

وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن تلقي عمر النمساوي، لاعب فريق نهضة بركان، عرضين من الدوري المصري، من أجل الانضمام للدوري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، أن مدة عقد "النمساوي" سينتهي مدة مع نهضة بركان مع نهاية شهر يونيو الحالي، من دون أن يمدد العقد بينه وبين النهضة البركانية، وبات قريبًا جدًا من الدوري المصري، بعدما تلقى عرضين مهمين من ناديين مصريين.