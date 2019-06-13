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رانيا يوسف تدعم المنتخب قبل أمم إفريقيا: «البطولة هتفرحنا كلنا»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 4:13 م | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 4:13 م

دعمت الفنانة رانيا يوسف، المنتخب المصري في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام في مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

ونشرت "يوسف"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وهي ترتدي تيشيرت المنتخب المصري للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وفي يدها علم مصر وعلقت قائلة: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وبإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا والتي تضم كل من أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وتقام مباريات هذه المجموعة على إستاد القاهرة الدولي.


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