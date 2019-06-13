ترامب لا يرى مانعا في قبول معلومات من دولة أجنبية حول خصمه في انتخابات 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب ردا على سؤال لقناة "آي بي سي نيوز" حول ما قد يفعله في حال عرضت عليه دولة مثل روسيا أو الصين مثل هذه المعلومات،: "أظن أنك ربما تريد أن تستمع ليس هناك أي خطأ في الاستماع".

ونفى ترامب اعتبار ذلك بأنه يرقى ليكون بمثابة تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية، قائلا: "هذا ليس تدخلا، هم يملكون معلومات أظن أني قد آخذها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ترامب: "لو ظننت بوجود شيء خاطىء، ربما أذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بى.آى)".

وأدت اتصالات فريق ترامب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى إطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أولي حول طبيعة هذه الصلات، ثم حقق المدعي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل مع الروس وإعاقة للعدالة، إضافة إلى جهود مشابهة مستمرة في الكونجرس.

واستهلكت قضية التدخل الروسي العامين الأولين من ولاية ترامب الرئاسية، لكن يبدو أن تصريحاته الجديدة تشير إلى أنه لا يرى شيئا خاطئا في قبول مرشح رئاسي مساعدة من دولة أجنبية.

وذكر التقرير النهائي لتحقيق مولر أنه على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترامب بالتآمر، إلا أنه كان سعيدا بالاستفادة من الحيل الروسية القذرة.

واستغلت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارين تصريحات ترامب لتكرر دعوتها لمحاكمته وعزله.