تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 186 ألفا و22 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8781 حالة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 171 ألفا و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس.

وبحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم (بتوقيت فرانكفورت) إلى 187 ألفا و226 حالة، وعدد الوفيات إلى 8783 حالة، وعدد حالات الشفاء 171 ألفا و535 حالة.

يُذكر أنه مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل ألمانيا أول حالة إصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 87ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 8 أشخاص تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.