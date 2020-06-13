بوتين يبعث بوفد وزاري إلى تركيا وسط توترات بين البلدين حول سوريا وليبيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل وفدا من كبار الوزراء لزيارة تركيا، غدا الأحد، وسط توترات بين البلدين حول سياستهما المتعارضة تجاه قضيتى سوريا وليبيا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية التركية القول إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، سيرأسان الوفد.

وذكر بيان للوزارة أنه "من المتوقع أن يعقد الوفد مشاورات ويبحث التنسيق حول قضايا إقليمية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة في أعقاب اتصال هاتفي جرى في 10 يونيو بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله الوضع في ليبيا ووقف إطلاق النار الهش في إدلب بشمال غربي سوريا.