هايدنهايم يقسو على يان ريجنسبورج برباعية في دوري الدرجة الثانية الألماني

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فاز فريق هايدنهايم على يان ريجنسبورج 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيورث على نورنبرج 1 / صفر وفيهين فيسبادن على هوليستن كيل 2 / 1 وبوخوك على أوزنابروم 2 / صفر.

وسجل أهداف هايدنهايم روبيرت ليبيرتز في الدقيقة الثانية وتيم كلينيست (هدفين) في الدقيقتين 65 و81 وستيفن شيمر في الدقيقة 85، فيما سجل هدف يان ريجنسبورج اللاعب آرون سيديل في الدقيقة 75.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يان ريجنسبورج عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فيورث على نورنبرج بهدف نظيف سجله ديفيد راوم في الدقيقة 56.

ورفع فيورث رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد نورنبرج عند33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب فيهين فيسبادن تأخره بهدف أمام هوليستن كيل إلى فوز 2 / 1.

وتقدم هوليستن كيل بهدف سجله هاوكي واهل في الدقيقة 21 وتعادل جيريمياس لورج لفريق فيهين فيسبادن في الدقيقة 40 ثم أضاف ستيفان اينير هدف الفوز في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد باترسون شاتو، لاعب فيهين فيسبادن، في الدقيقة 79.

ورفع فيهين فيسبادن رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد هوليستن كيل عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز بوخوم على أوزنابروك بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس جوجانيك، لاعب أوزنابروك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 ومانويل وينتزهيمير في الدقيقة 68.

ورفع بوخوم رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد أوزنابروك عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.