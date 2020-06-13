يري التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان الإيطالي، أن تواجد الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مواجهة يوفنتوس، كان سيضيف قوة للفريق خلال مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتعادل يوفنتوس مع ميلان بدون أهداف مساء أمس، الجمعة، ليتأهل للمباراة النهائية مستفيدًا من تسجيله لهدف خارج قواعده في سان سيرو بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1.

وقال كالهانوجلو، في تصريحات عقب المباراة عبر قناة «راي سبورت»: «نحن غاضبون، لأنه إذا راجع الحكم تقنية الفيديو بسبب ركلة جزاء رونالدو، كان عليه بعد ذلك مراجعتها مجددًا في حالة طرد ريبيتش».

وأضاف لاعب ميلان: «لقد لعبنا بشكل جيد، وافتقدنا فقط تسجيل الهدف، وعلى مدار جولتي الذهاب والإياب، من الصعب تحديد من استحق التأهل، أعتقد أنه إذا كان لدينا إبراهيموفيتش، كاستييخو وثيو هيرنانديز، لكنا أقوى، من الطبيعي أن تكون مبارياتنا مع يوفنتوس صعبة، لكنها كانت متكافئة للغاية».

وتابع اللاعب التركي: «من الصعب القول لماذا قدمنا أداءً أفضل عندما كنا نلعب بعشرة لاعبين.. لكننا أردنا الفوز وأظهرنا كل ما لدينا، نتطلع الآن للاختبار التالي».

وأتم: «اللعب بدون جمهور تجربة مختلفة تمامًا، لكن هذه هي القواعد، وعلينا الالتزام بها».