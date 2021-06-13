نقيب السياحيين يعتمد شعبة النقابة بمحافظة قنا

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اعتمد باسم حلقة نقيب السياحيين اليوم قرار تشكيل مجلس ادارة شعبة النقابة بمحافظة قنا برئاسة الدكتور عبد الغني النجار وعضوية كل من اسماء فؤاد وعمرو سيد وعلي النجار ودعاء جمال.

وعقد نقيب السياحيين اجتماعا اليوم برئيس شعبة قنا وتم استعراض الوضع السياحي بقنا ومقوماتها السياحية والفندقية وضرورة رعاية النقابة للعاملين بالسياحة في المحافظة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب والتاهيل لفرص العمل المناسبة في السياحة والفنادق نظرا لاهمية المحافظة سياحيا.

وعبر الدكتور عبد الغني النجار رئيس شعبة النقابة بقنا عن سعادته بلقاء السيد باسم حلقة نقيب السياحيين واستعراض خريطة العمل لخدمة اهالي محافظة قنا من العاملين بالسياحة وتوفير فرص التدريب والتاهيل لسوق العمل.

وقد تسلم النجار قرار تشكيل المجلس اليوم علي ان يقوم مجلس الشعبة باعماله فورا.