تقف إسرائيل الآن على أعتاب واحدة من أهم اللحظات في تاريخها السياسي الحديث، بعدما صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالثقة في حكومة تخْلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الزعيم الأطول بقاء في منصبه بالبلاد، على حسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



ونجح التحالف "الهش" في الحصول على ثقة الكنيست، والسبب في ذلك إلى حد كبير هو يائير لبيد، السياسي والصحفي الإسرائيلي ومؤسس حزب "هناك مستقبل" والنائب في الكنيست.



وتقول نيويورك تايمز إن "لابيد" أقنع التحالف إلى الخروج إلى النور، وذلك على مدى شهور من المكالمات الهاتفية والاجتماعات مع قادة الأحزاب والكتل السياسية بالكنيست.



لتوطيد الصفقة، سمح لبيد، لنفتالي بينيت، زعيم المستوطنين اليميني السابق الذي تردد في توحيد قواه مع الوسطيين واليساريين والعرب، سمح له بتولي منصب رئيس الوزراء أولا، على الرغم من أن حزب بينيت، فاز بعشرة مقاعد أقل من مقاعد حزب لبيد، ثم في 2023 سيتولى لبيد منصب رئيس الوزراء، وبررت الصحيفة الأمريكية ذلك بأن لبيد أراد "أن يخلي الأضواء عنه".



وقال عنه رون مايبرج مديره السابق: "أنا لست من أشد المعجبين، لكنه نضج بالفعل، وتخلي عن جزء الغرور في شخصيته".



ولد لبيد عام 1963 ونشأ في بيئة علمانية بامتياز. والدته شولاميت (86 عاما) روائية معروفة، ووالده تومي الذي توفي عام 2008 عن 78 عاما كان صحفيا ثم أصبح فيما بعد وزيرا في حكومة وسطية.



وأكمل لبيد خدمته العسكرية ككاتب في مجلة عسكرية، وسار لاحقًا على خطى والده كصحفي محترف.



في التسعينيات كان يتنقل بين عدة مناصب بارزة داخل المؤسسة الثقافية الإسرائيلية، وبحلول عام 2000، أصبح لبيد أحد أشهر مقدمي البرامج التلفزيونية والمعلقين في إسرائيل.



بدأ لبيد التخطيط لمهنة سياسية في نهاية العقد، وفي عام 2012 شكل حزبه السياسي العلماني الوسطي "يش عتيد" أو "هناك مستقبل"، وبشكل غير متوقع، احتل المركز الثاني خلف حزب الليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات عامة في عام 2013، ودخل في حكومة ائتلافية بقيادة نتنياهو، وأصبح لبيد وزيرا للمالية.



وعلى الرغم من احتلاله المركز الثاني في انتخابات 2013، إلا أنه سرعان ما تعرض لانتقادات بسبب التعليقات المهينة اللاحقة لأعضاء الكنيست العرب، كما سخر من تفاخره بطموحاته في أن يصبح رئيسًا للوزراء.



وبعد إقالته من نتنياهو من منصبه، وفقد حزبه ما يقرب من نصف مقاعده في انتخابات مبكرة في عام 2015، وجد لبيد نفسه في حالة من الهزيمة السياسية.



وقالت أييليت فريش، مستشاره الاستراتيجي السابق، إن ذلك دفعه إلى التراجع وتقليل ظهوره في وسائل الإعلام، وتحسين قاعدة معارفه، وتعزيز شبكة سياسية أفضل بهدوء.



وحسب الصحيفة، جاءت أول علامة رئيسية على نضوج لبيد في عام 2019، عندما بدأ يناقش مع زعيم وسطي منافس وجنرال سابق في الجيش، بيني جانتس، حول توحيد الجهود لمحاولة الإطاحة بنتنياهو.



وعلى الرغم من أن لبيد كان السياسي الأكثر خبرة وكان لديه حزب منظم بشكل أفضل، إلا أنه وافق على العمل تحت قيادة جانتس في تحالف جديد "أزرق وأبيض"، بعد أن خلص إلى أن لدى جانتس فرصة أفضل لهزيمة نتنياهو.



واكتسب النهج التصالحي الجديد للبيد، زخما في يناير الماضي، حيث استعدت إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة رابعة في غضون عامين، وعند هذه النقطة، كان لبيد قد قطع علاقته مع جانتس، بعد أن تخلى الأخير عن اتفاقهما العام الماضي عندما انضم إلى حكومة وحدة بقيادة نتنياهو.



وكان لابيد يعلم أن نتنياهو لن يُهزم إلا إذا تمكن من توحيد ائتلاف واسع من أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية.



وقد أدرك أن بعض المؤيدين المحتملين لتلك الأحزاب اليمينية قد يمتنعون عن دعم تحالف يقوده أحد أحزاب الوسط، لذلك رفض تقديم نفسه كرئيس للوزراء في انتظار الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات للكتلة المناهضة لنتنياهو.



حتى مع ارتفاع حزب "يش عتيد" في استطلاعات الرأي قبل انتخابات مارس، تمسك لبيد برسالته، وقال إنه سيكون على استعداد للخدمة في ظل رئيس وزراء فاز حزبه بعدد أقل من المقاعد، إذا كان هذا هو ثمن استبدال نتنياهو.



وعن ذلك كتب لبيد في عمود صحفي في مارس المنقضي: "إنهاء حكم نتنياهو هو الهدف الأول في عيني. بالنسبة لذلك، أنا على استعداد للتخلي عن الكثير من الأشياء، بما في ذلك تطلعاتي الشخصية".



مع اقتراب يوم الانتخابات وما زال حزبه أعلى في الاقتراع، حتى أنه شجع الناخبين اليساريين والوسطيين على التصويت لأحزاب أخرى غير "يش عتيد" لضمان حصولهم على أصوات كافية لتجاوز العتبة اللازمة لدخول البرلمان.



وقال لبيد قبل أسبوع من التصويت: "كل من يريد التصويت لهم يجب أن يفعل ذلك".



وجاء حزب لبيد في المرتبة الثانية في الانتخابات بحصوله على 17 مقعدا، لكن أحد أعماله الأولى كان عرض بينيت، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد فقط، وكانت الفرصة الأولى لتولي منصب رئيس الوزراء، ثم عمل خلف الكواليس لإقناع ستة أحزاب أخرى بالانضمام إلى تحالف للإطاحة بنتنياهو.



حتى بعد انسحاب بينيت من المفاوضات خلال الحرب على غزة الأخيرة في مايو، خوفا من الانضمام إلى تحالف مع حزب عربي، استمر لبيد في التفاوض مع أحزاب المعارضة الأخرى للحفاظ على تشكيل التحالف، وبمجرد انتهاء الحرب، أصر لبيد مرة أخرى مع بينيت، وهذه المرة نجح في إقناع بينيت بالانضمام رسميًا إلى ائتلاف كرئيس للوزراء، في انتظار الحصول على ثقة الكنيست.



وتقول عنه جيرمان المشرعة السابقة في حزب يش عتيد: "إنه لاعب شطرنج طموح للغاية، إنه يلعب على المدى الطويل، لذلك أعتقد أن لديه هذا الطموح في أن يصبح رئيسًا للوزراء".