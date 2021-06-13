الرئيس الأمريكي يصل بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبثت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية لقطات حية لوصول طائرة الرئيس الأمريكي إلى بروكسل، مشيرة إلى أن بايدن قبيل مغادرته المملكة المتحدة وعقب لقائه مع الملكة إليزابيث الثانية، والتي قال فيها إنه خاض حديثًا مطولًا معها تطرق إلى لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، والذي من المقرر عقده الأربعاء المقبل، واصفا الملكة بأنها كانت "كريمة للغاية".

وكان بايدن وقرينته جيل، وصلا إلى قلعة "ويندسور" بإنجلترا؛ للقاء الملكة إليزابيث الثانية، وتضمنت مراسم الاستقبال الرسمي بمحيط القصر، واستقبال الملكة للرئيس الأمريكي وقرينته.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية استقبلت 4 رؤساء أمريكيين بقلعة ويندسور هم: دونالد ترامب في 2018 وباراك أوباما في 2016 وجورج دبليو بوش في 2008 ورونالد ريجان في 1982.