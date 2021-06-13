ضبط مرتكبي واقعة التعدي على طفل وإلقائه بأحد المجاري المائية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن قيام شخصين بالتعدى على طفل وإلقائه بأحد المجاري المائية بالبحيرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع (فيس بوك) متضمناً قيام شخصين بالتعدى على أحد الأطفال وإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، حيث قام اثنان منهما بإلقاء الطفل المجنى عليه بمياه المجرى المائى، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، والقفز بالمياه عقب إلقائهما للطفل واستخراجه.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة مادياً.

وتم تحديد هوية المجنى عليه (طالب) ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبسؤاله قرر عدم معرفته للمتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.