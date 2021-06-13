السفير حسام زكي: مصر والسودان بحاجة لدعم من الجامعة العربية في قضية سد النهضة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء في الجامعة العربية في قضية مفاوضات سد النهضة، وهو الدعم الذي قررتا الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة الثلاثاء المقبل.

وأشار زكي - في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر قناة "أون أي" - إلى أن قطر هى دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، مبينا في الوقت نفسه أنه عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماعا طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو المنصرم في ضم الأزمة التى كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حدثت بين فلسطين وإسرائيل في القدس.

ولفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو أى دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا في الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه؛ قائلا: "ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة ويدفعه لمراجعة حساباته".



