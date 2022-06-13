توقعات بموجة حارة مبكرة في إسبانيا هذا الأسبوع

تستعد أجزاء واسعة من إسبانيا لمواجهة موجة حارة غير معتادة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في إشبيلية وقرطبة جنوب إسبانيا

وتشير توقعات معهد الأرصاد الجوية الإسباني إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 38 و39 درجة في العاصمة مدريد وحتى الشمال إلى مدينة سرقسطة.

في غضون ذلك، تشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة في جزيرة مايوركا السياحية الشهيرة.

ووفقا لتقرير في صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أصبحت الموجات الحارة تتكرر في إسبانيا الآن أكثر من ذي قبل. وتبدأ الموجات الحارة حاليا مبكرا وتستمر لفترة أطول من المعتاد، حيث يتم تسجيل درجات حرارة أعلى كما تتأثر مناطق أوسع، وهو تطور يرى الخبراء أنه ناجم عن تغير المناخ.

وفي آب/أغسطس الماضي تم تسجيل درجات حرارة قياسية بلغت 4ر47 درجة في منطقة مونتورو بإقليم الأندلس.