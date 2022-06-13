بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بدء التشغيل والصيانة بالحى السكني الثالث R3، وذلك باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة لبدء العمل، لافتا إلى التوجيه بمتابعة صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري، وحرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث.

وقال: يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالحي وتقديم خدمة أفضل، حيث تم اصطفاف فريق العمل وجميع المعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، لإمكانية التغلب علي أي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في إنجاز الأعمال وإعادة الشيء إلى أصله وانتظام المرافق بالحي السكني الثالث R3.

يذكر أن الحي السكني الثالث يقع على مساحة ١٠١٦ فدانا ويحتوي على ٢٤ ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات استخدام مختلط، بالإضافة إلى منطقة الواحة الخضراء والتي تقع في قلب الحي، كما أن الحي به جميع الخدمات الضرورية من خدمات تعليمية ودينية وثقافية وترفيهية، وغير ذلك.