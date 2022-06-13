سفير الصين لدى استراليا: العلاقات بين البلدين تمر بمنعطف جديد وأمامها فرص هائلة

قال سفير الصين لدى استراليا شياو تشيان، إن العلاقات بين البلدين تمر بمنعطف جديد من التطور، وتواجه العديد من التحديات والفرص الهائلة، وذلك مع انتخاب حكومة استرالية جديدة وإجراء أول محادثات على المستوى الوزراي بين البلدين بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وأضاف تشيان في خطاب ألقاه أمام جمعية الصداقة الاسترالية-الصينية في مدينة "بيرث" بغرب أستراليا، بأن بكين مستعدة للعمل مع الحكومة الفيدرالية الأسترالية لدفع العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح، حسبما نقلته شبكة "إس بي إس نيوز" الإخبارية الأسترالية اليوم الاثنين.

وأوضح قائلًا: "الصين ملتزمة بالتبادل الودي والتعاون مع الجانب الأسترالي من أجل تحقيق منافع متبادلة ونتائج مربحة للجانبين، وكانت هذه هي السياسة ولن تتغير"، وأن الصين تتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات مع أستراليا بشأن التنمية المستدامة مع دول المحيط الهادي والتعاون في المنطقة.

وتأتي تصريحات السفير الصيني، عقب لقاء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس نظيره الصيني الجنرال وي فنجي، مؤخرًا على هامش قمة الأمن الإقليمي في سنغافورة، في خطوة وصفها وزير الدفاع الأسترالي الأسبق دينيس ريتشاردسون بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح بعد عدة سنوات من التوترات المتزايدة بين الصين وأستراليا.

وباتت العلاقات بين البلدين في حالة جمود شديد بعد أن دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق في منشأ جائحة كوفيد-19، ما أثار العديد من النزاعات مع الصين، شريكها التجاري الأول، وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بعد توقيع الصين على اتفاقية أمنية مع جزر سليمان، بينما تسعى أيضًا إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى في المحيط الهادي.