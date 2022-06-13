انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 7ر12 % على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو، وذلك نظرا إلى انخفاض عدد أيام العمل إلى حد كبير، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة من البلاد بلغت 07ر15 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 يونيو الجاري، مقارنة بـ3ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وزادت الواردات بنسبة 5ر17 % على أساس سنوي لتصل إلى 21 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 99ر5 مليار دولار.

يشار إلى أن عدد أيام العمل خلال يونيو الجاري انخفض عن العام الماضي بسبب زيادة العطلات الرسمية، بما في ذلك الانتخابات المحلية في أول الشهر الجاري ويوم الذكرى في السادس من يونيو.