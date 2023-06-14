القوات التركية تشن قصفا يخلف قتلى وجرحى من القوات الحكومية السورية وقسد

شنت القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا، قصفا جويا ومدفعيا على مواقع القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، مما خلف قتلى وجرحى.

وأقرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأن القوات التركية شنت هجوما عبر طائرة مسيرة على موقع للجيش السوري في محيط بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، أدى لإصابة ثلاثة عناصر وأضرار بالمكان المستهدف.

وأضاف المصدر، أن القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها "صعدت قصفها منذ مطلع الشهر الجاري، واستهدفت أمس آلية عسكرية تابعة للشرطة العسكرية الروسية؛ مما أدى لمقتل جندي روسي وإصابة اثنين آخرين.

ومن ناحيته، أكد قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض، استهدف الطيران المسير التركي وسلاح المدفعية نقطة مشتركة للقوات الحكومية السورية وقوات قسد في محيط بلدة تل رفعت وقرية الزيارة ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر على الأقل، كما قصف اليوم أيضا نقاط لقوات قسد غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأعلن مجلس منبج العسكري، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصره في قصف جوي ومدفعي تركي في منطقة منبج.

وقال بيان صادر عن مجلس منبج العسكري عبر موقعه الرسمي، إن طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي قصفت حاجزا يتبع لمجلس منبج العسكري في قرية درج، وقصفت طائرة استطلاع أخرى نقطة تابعة للمجلس أيضاً بمحيط جسر قرقوزاق شرق منبج قتل خلاله عنصرين.