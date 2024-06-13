نادال يشارك مع إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

يستعد نجم التنس الإسباني رافائيل نادال للمشاركة في أولمبياد باريس، ليخوض منافسات الزوجي مع مواطنه كارلوس ألكاراز.

ووضع الاتحاد الإسباني للتنس اليوم الأربعاء نادال البالغ من العمر 38 عاما ضمن الفريق المشارك في أولمبياد باريس التي ستقام خلال الفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 أغسطس، وستقام منافسات التنس في رولان جاروس.

من المرجح أن يلعب نادال، الذي عانى من إصابات عديدة والفائز بذهبية الفردي في 2008 وبطل الزوجي في 2016 ،موسمه الأخير، ومن المتوقع أن يغيب عن بطولة ويمبلدون.

خسر نادال مباراته الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس في الشهر الماضي أمام الألماني الكسندر زفيريف، الذي ودع رقما قياسيا من الجماهير التي حضرت مباراته ،وستكون أمامه فرصة أخيرة للمشاركة في الملاعب الرملية بالعاصمة باريس.

كان ألكاراز، الذي يعد الوريث الشرعي لنادال، قد فاز على زفيريف في المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس.

في المقابل ستغيب اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا عن الألعاب الأولمبية.