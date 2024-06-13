غواصة نووية روسية تصل كوبا

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، أن 3 سفن وغواصة نووية تابعة للبحرية الروسية، وصلت إلى ميناء العاصمة هافانا.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن السفن والغواصة الروسية سترسو في ميناء هافانا من 12 إلى 17 يونيو الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتطرق البيان إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، موضحا أن البحارة الروس سيقومون بزيارة القيادة البحرية الثورية وحاكم هافانا.

ولدى اقتراب قطع الأسطول الروسية من ميناء هافانا، أطلقت القوات المسلحة الكوبية نيران المدافع من قلعة سان كارلوس دي لا كابانا احتفاءً بوصولها.

وكانت الخارجية الكوبية قالت في بيان يوم 6 يونيو الحالي، إن السفن الروسية "لا تحمل أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة".

بالمقابل، أرسلت البحرية الأمريكية سفنا حربية وطائرة إلى سواحلها الجنوبية بعد اقتراب الأسطول البحري الروسي الذي يزور كوبا بنحو 50 كيلومترا من الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا.

وذكر بيان لقيادة القوات الأمريكية الشمالية نشرته صحيفة "ميامي هيرالد"، أنها نشرت 3 مدمرات وطائرة استطلاع في المنطقة لمراقبة القطع البحرية الروسية.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن وجود الأسطول الروسي في المنطقة وأنشطته، لكنها مع ذلك سمحت بنشر سفن حربية أمريكية لمراقبتها بسبب اقترابها من مسافة 50 كيلومترا تقريبا من ساحل جنوب فلوريدا.