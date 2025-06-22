مسئول روسي: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية

ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بالضربة الأمريكية لإيران، مشيرا إلى انجرار واشنطن إلى نزاع جديد، و"استعداد بعض الدول لتقديم ذخائرها النووية لإيران".

وتساءل مدفيديف في منشور على "تلجرام"، عن ما أفضى إليه هذا الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت الثلاثة النووية في إيران وما الذي جنت من وراءه، حيث يرى مدفيديف في منشوره أنها أدت لنتائج عكسية وزادت الأزمة تعقيدا بدلا من حلها، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وجاء في المنشور: "ماذا حققته الولايات المتحدة من ضرباتها الليلية لثلاثة مواقع في إيران؟:

البنية التحتية النووية الحرجة لم تتضرر أو تضررت بشكل طفيف.

تخصيب اليورانيوم، وإنتاج الأسلحة النووية مستقبلا سيصبح واقعيا.

دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية مباشرة.

إسرائيل تحت التهديد... انفجارات وذعر وتصعيد.

الولايات المتحدة انجرت إلى نزاع جديد قد يتحول إلى عملية عسكرية برية.

النظام السياسي الإيراني لم يضعف بل على الأرجح أصبح أكثر قوة.

الالتفاف الشعبي حول القيادة الدينية في إيران تعزز، بل حشد تأييد معارضيه.

ترامب الذي جاء "كرئيس للسلام"، أشعل حربا جديدة للولايات المتحدة.

معظم دول العالم ترفض وتستنكر ممارسات الولايات المتحدة وإسرائيل.

جائزة نوبل للسلام أصبحت حلما بعيد المنال لترامب، رغم كل الفساد المحيط بمنح هذه الجائزة ... بداية موفقة.. تهانينا سيادة الرئيس!".

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.