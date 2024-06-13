موسكو تنتقد دعوة مجموعة السبع لاستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف

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انتقدت موسكو القرض الذي خصصته دول مجموعة السبع لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، والذي من المقرر تمويله من عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "استخدام الأموال المسروقة فعليا من روسيا في المغامرات الحربية التي يقوم بها نظام كييف، أمر إجرامي وخبيث ويمثل صفعة أخرى للقانون الدولي"، متوعدة برد فعل روسي "مؤلم" لبروكسل.

وقالت زاخاروفا، إن خطة دول مجموعة السبع ستكون لها عواقب وخيمة، مضيفة أن مثل هذه المبادرات تزيد من تقويض النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمات مدمرة.

وأضافت أن الخطة سيكون لها أيضا تبعات مباشرة على الشركات الأوروبية في روسيا.

وتابعت: "هناك ما يكفي من الممتلكات ورأس المال الأوروبي (في روسيا)، كما تعلمون، وأشار متحدثون باسم حكومتنا لذلك عدة مرات"، وألمحت إلى إمكانية مصادرة هذه الممتلكات.

وكان رد فعل الكرملين في البداية على قرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أكثر حذرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا ستتابع قمة مجموعة السبع بصورة وثيقة للغاية، دون التعليق على القرارات المحتملة التي ترددت شائعات عنها مسبقا.

وتوصلت قمة المجموعة اليوم لاتفاق على إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار باستخدام أموال الفوائد من أصول الدولة الروسية المجمدة في خطوة تظهر دعمًا كبيرًا لكييف.